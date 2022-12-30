Ветеринар объяснил, как помочь питомцам справиться со стрессом из-за петард Ветеринар Цыпленков призвал хозяев питомцев не вести себя громко во время запуска фейерверков

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Собаки и кошки часто боятся громких звуков, в том числе вызванных взрывами петард в новогоднюю ночь, однако универсального средства, чтобы справиться с этим стрессом, нет, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач Евгений Цыпленков. По словам специалиста, могут помочь сильные транквилизаторы или различные успокаивающие препараты, однако перед их применением важно изучить противопоказания и внимательно ознакомиться с дозировкой в инструкции.

Могут помочь только очень сильные транквилизаторы типа феназепама. Во время фейерверка нужно поплотнее закрыть окна и плотно их занавесить. Можно, чтобы питомец был в ванной с закрытой дверью, так как туда меньше всего доходит звук, — отметил Цыпленков.

Ветеринар добавил, что за несколько часов до начала запуска фейерверков стоит успокоить собаку, устроить с ней активную и долгую прогулку, сытно накормить ее, создать укромный уголок. При взрывах фейерверков самому хозяину нужно вести себя как обычно, так как это поможет питомцу успокоиться. Также ни в коем случае нельзя кричать, ругаться и повышать голос, поскольку это только усугубит стресс домашнего животного.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что чтобы кошка не повалила елку, не прыгнула на нее, можно побрызгать на нее мандариновым или апельсиновым соком, положить несколько корочек цитрусовых. Это отобьет у кошки интерес к елке, так как запах цитрусовых их раздражает.