Ветеринар объяснил, чем может обернуться сон вместе с домашними кошками Ветеринар Шеляков заявил, что сон беременных вместе с кошками может привести к аборту

Фото shutterstock.com

Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru объяснил, чем может обернуться сон беременных женщин вместе с домашними кошками. По его словам, в некоторых случаях такое соседство может стать фатальным для ещё не родившихся малышей. Более того, по мнению эксперта, не защищены люди и от глистов, которых могут подцепить от домашних любимцев.

Опасность этого немного преувеличена, потому что если даже кошка не спит непосредственно с человеком, то никто ей не мешает делать это на той же кровати в его отсутствие, то есть кровать в любом случае будет служить фактором передачи заболевания, — заявил Шеляков.

Также специалист рассказал, какие именно болезни передаются человеку от братьев наших меньших и как с ними бороться.

С точки зрения блох, мы очень холодные и невкусные, а вот лишай — достаточно распространённое заболевание, передающееся от животных к человеку, а так в основном это аллергия и остальные не настолько опасные негативные эффекты. Чтобы подцепить от кота глистов, надо с ним в прямом смысле слова постоянно целоваться, а самым страшным заболеванием до сих пор является токсоплазмоз, который у кошек сплошь и рядом случается и крайне опасен для беременных женщин, заражающихся непосредственно после начала беременности, — заключил Шеляков.

Как правило, это приводит к абортации плода, правда, стоит отметь, что если женщина до этого уже переносила данное заболевание и у неё выработался иммунитет, ничего страшного в таком случае не будет, отметил эксперт. Он призвал регулярно проводить профилактический осмотр питомцев у ветеринара.

Ранее ветеринары сообщили, что пудели, таксы и шпицы, а также персидские и тайские коты наиболее подвержены риску возникновения сахарного диабета. Причём коты болеют чаще, чем кошки.

Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева ранее рассказала, какая кошачья болезнь представляет для хвостатых большую угрозу, чем COVID-19. По словам специалиста, таким заболеванием является инфекционный перитонит, который относится к коронавирусным инфекциям.