Названы склонные к диабету породы кошек и собак

Пудели, таксы и шпицы, а также персидские и тайские коты наиболее подвержены риску возникновения сахарного диабета. Причём коты болеют чаще, чем кошки. Об этом «Москве 24» рассказали в комитете ветеринарии Москвы.

Ветеринары обратили внимание на то, что угроза сахарного диабета сильно возрастает после того, как питомец достигнет пятилетнего возраста.

В столичном комитете ветеринарии также посоветовали россиянам регулярно проверять питомцев на диабет, так как игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям. При этом если регулярно выполнять рекомендации специалиста, то можно обеспечить своему любимцу условия для полноценной жизни, заверили ветеринары.

Ранее россиян предупредили о том, что домашние питомцы, демонстрирующие такие симптомы, как кашель, выделения из носа, сонливость и затруднённое дыхание, могут болеть коронавирусом.