Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных

Домашние питомцы, демонстрирующие такие симптомы, как кашель, выделения из носа, сонливость и затруднённое дыхание, могут болеть коронавирусом. Однако этот факт не всегда должен вызывать повод для беспокойства. Такое мнение высказал ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», сообщает РИА Новости.

Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжёлое дыхание — не исключено, что они тоже могли заразиться, — пояснил ветеринарный врач.

Подтвердить или опровергнуть факт заражения помогут в ветклинике. Для этого у питомца необходимо взять мазок из носа на исследование. Однако описанные выше признаки могут являться и симптомами иных респираторных инфекций, в том числе и микоплазмоза.

Чаще всего домашние животные переносят инфекцию коронавируса относительно легко, иногда случается и бессимптомное течение болезни. При этом тяжёлые формы крайне редки, заметил доктор.

Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику, — посоветовал эксперт.

По словам ветврача, в природе существует особый «кошачий» коронавирус, который не имеет отношения к COVID-19. Он присутствует в жизни почти всех кошек и при этом не несёт в себе особой опасности. Однако в исключительных случаях он может спровоцировать развитие инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и других животных этот вирус опасности не представляет. Им болеют только представители семейства кошачьих.

Ранее в Госдуме была подготовлена поправка по упрощению регистрации медицинских препаратов в качестве ветеринарных. Это было сделано в связи с многочисленными нарушениями закона ветврачами, вынужденными идти на такой шаг для того, чтобы спасти больных животных.