В Челябинске выявили заразного питона, с которым фотографировались жители

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В Челябинске питон, с которым предлагали сфотографироваться на улице, оказался болен сальмонеллезом, выяснили в Роспотребнадзоре после заявления местного жителя, обратившего внимание на нездоровый внешний вид змеи. Отмечается, что уличные фотографы скрылись, оставив питона и сову, которую также использовали для своего бизнеса, на улице. Комментируя ситуацию «360», ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предположил, что причиной развития болезни стал низкий иммунитет змеи. Специалист отметил, что питон был изможден трудом, а также мог подвергаться воздействую успокоительных препаратов.

Здесь случился самый негативный вариант — это низкий иммунитет, что приводит именно к развитию подобных болезней. В данном случае очень плохой был уход, возможно, переработка. То есть животное было измождено трудом, не имея возможности отдыхать, — подчеркнул Шеляков.

По словам ветеринара, для людей питон не представлял чрезвычайной опасности. При этом условия, при которых люди трогали змею, когда нет возможности сразу вымыть руки, повышали риски заражения. Специалист напомнил, что из-за контакта с питоном может быть токсический шок. Кроме того, особую опасность сальмонеллез представляет при наличии сопутствующих заболеваний, в пожилом возрасте или для детей.

Ослабленный организм, детский или престарелый возраст, наличие сопутствующих заболеваний... И здесь еще сальмонеллез приплюсовался. Конечно, в таких случаях может быть инфекция по типу острого отравления даже с летальным исходом, — заключил Шеляков.

В Москве в Южном Чертаново ранее пара с детьми во время прогулки ночью наткнулась на большую змею, которая неожиданно выползла на дорогу. Спасатели поймали животное и увезли. Отмечается, что змея при этом вела себя спокойно.