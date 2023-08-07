Ветеринар дал советы, как помочь кошкам пережить жару Врач Шеляков: в жару у кошек всегда должен быть доступ к воде в избыточном количестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошки крайне тяжело переносят жару, поэтому в доме должны быть открыты все двери и комнаты, чтобы животное смогло найти прохладный и темный уголок для себя, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Также нужно следить, чтобы у кошки всегда был доступ к воде в избыточном количестве, отметил врач.

Кошки – существа умные, поэтому они сами смогут найти себе прохладный, темный уголок в квартире. Единственное, что все двери в комнаты, особенно в туалеты и ванные должны быть открыты, так как в силу технологических аспектов наших квартир, эти места самые холодные. Нужно следить, чтобы у животного всегда был доступ к воде в избыточном количестве, - рассказал Шеляков.

Врач добавил, что стричь кошек в жару не лучшая идея, потому что их шерсть действует как терморегулятор, исключение составляют только колтуны. Если у кошки образовались колтуны, ее терморегуляция падает, она не может ни распушиться, ни пригладиться, и в таком случае приходится ее подстригать.

Ранее кинолог Владимир Уражевский посоветовал в жару протирать кошек влажной тряпкой. По его словам, высокая температура представляет большую опасность для собак, поэтому нельзя оставлять их в закрытом и непроветриваемом помещении. Также кинолог отметил, что окна лучше занавесить шторами, если в квартиру попадают прямые солнечные лучи.