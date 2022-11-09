«Ветераны России» призвали наградить отбросившего две гранаты ВСУ бойца Глава «Ветеранов России» Резяпов: отбросивший гранаты боец ВС РФ заслуживает орден Мужества

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Выкинувший из окопа две гранаты, сброшенные на него с коптера ВСУ, боец ВС РФ заслуживает орден Мужества, заявил NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Собеседник добавил, что поведение военнослужащего — показатель стойкости и храбрости всех участников военной операции, которые сейчас на передовой.

Наш боец заслужил государственную награду, а именно — орден Мужества. Его поведение — показатель стойкости и храбрости всех участников СВО, находящихся сейчас на передовой, — подчеркнул Резяпов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, который обнаружил в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат ВС РФ дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. РИА Новости со ссылкой на администрацию Ленинградской области сообщило в своем Telegram-канале, что герой ролика — пехотинец 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм. Они удостоились медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и других знаков отличия.