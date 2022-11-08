Суровикин доложил Шойгу о выполнении боевых задач в рамках СВО

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина о выполнении боевых задач на Украине. Как сообщили в военном ведомстве, доклад также затрагивал вопросы обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки мобилизованных россиян.

Шойгу заслушал доклад <...> Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации. После этого глава оборонного ведомства вручил награды военнослужащим за проявленные мужество и героизм: они удостоились медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и других знаков отличия.

Ранее Шойгу проверял, как идет подготовка мобилизованных, в конце сентября. Глава Минобороны также заслушал доклады заместителя министра обороны Юнуса Евкурова и начальника Главного управления (ГУ) боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева о ходе подготовки призванных.