«Ветераны России» попросили Зеленского обосновать чёрный список артистов

Общероссийское движение «Ветераны России» официально обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить запрет артистам из РФ посещать его страну (документ имеется в распоряжении NEWS.ru). Руководитель организации Ильдар Резяпов заявил NEWS.ru, что главе соседнего государства стоит вспомнить «Декларацию принципов международного культурного сотрудничества», принятую 4 ноября 1966-го в ООН, в соответствие с которой «мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира», и что мир должен основываться на интеллектуальной, культурной и нравственной солидарности человечества.

Культурное сотрудничество должно выявлять идеи и ценности, способствующие созданию обстановки дружбы и мира, и это сотрудничество должно препятствовать проявлениям враждебности в отношениях и выражении мнений. При этом культурное сотрудничество должно содействовать установлению между народами прочных и постоянных связей, которые не должны страдать от напряжённости, [способной] возникать в международных отношениях, — говорится в тексте послания.

Резяпов подчеркнул, что украинские шоумены не испытывают проблем с выступлениями в РФ: с концертами в Россию после воссоединения Крыма с РФ в 2014-м приезжали в разное время Иван Дорн, Светлана Лобода, SunSay (Андрей Запорожец), группа «Грибы», Макс Барских, Ани Лорак, Таисия Повалий, София Ротару и другие артисты.

Хочу обратить Ваше внимание (Владимира Зеленского. — NEWS.ru), что никто не мешает выступать украинским артистам в Российской Федерации — они по-прежнему рукопожатны, никто их не гонит или не пускает на территорию моей страны, — подытожил Резяпов.

Накануне российский блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину. Об этом он рассказал в своём Instagram. Там также были опубликованы фотографии из киевского аэропорта. После нескольких часов ожидания он пояснил, что его не впустили, так как он «враг». Тиктокер не пояснил, по какой именно причине ему был запрещён въезд на территорию соседнего государства.

Ранее стало известно, что российского юмориста Максима Галкина внесли в чёрный список по представлению Службы безопасности Украины. В перечне значатся фамилии уже 259 человек. Данный список публикуется с 2015 года. Многим его фигурантам запрещён въезд на территорию Украины и гастрольная деятельность. Как пояснили в пресс-службе СБУ, Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за «создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны. Какое именно высказывание комика стало непосредственной причиной запрета, не уточняется.