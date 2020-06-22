Весенние призывники пополнили ряды РВСН

Весенний призыв-2020
Представители военного ведомства обратили внимание, что все правила, введенные из-за пандемии коронавируса, сохраняются. Речь идет о необходимых мерах профилактики здоровья личного состава и дезинфекции помещений, а также о 14-дневном карантине солдат, прибывших в воинские части для несения срочной службы. По истечении двухнедельного наблюдения новобранцев отправят проходить программы общевойсковой подготовки.
Как и прежде, на сборных пунктах солдаты получают комплект формы по сезону, банковскую карту и сим-карту с удобным тарифом для связи с родными. Также бойцам выдают сумки-несессеры с предметами личной гигиены: бритвенными принадлежностями, дезодорантом, маникюрным набором, расческой и т.д. В воинских частях солдат
Организацией армейского питания уже несколько лет занимаются профессиональные повара гражданских предприятий, поэтому на солдат больше не перекладывается нагрузка по работе на кухне. Кормят в воинских частях по принципу шведского стола: бойцы могут выбирать позиции из нескольких супов, мясных и рыбных блюд, гарниров и салатов. Кроме того, в некоторых столовых оборудованы салат-бары с нарезкой из свежих и консервированных овощей. Именинников месяца повара поздравляют пиццей, сытными пирогами, сладкой выпечкой, фруктами и конфетами. Также один или два раза в месяц для солдат
Чтобы армейская адаптация новобранцев была более мягкой, с молодыми людьми работают специалисты. В Бурятии психологи совместно с социологами проводят первичное и углубленное изучение личных характеристик бойцов. Для этого им устраивают тесты и специальные тренинги: «Первое впечатление», «Цвет эмоций», «Три степени доверия» и другие. По мнению экспертов, подобные мероприятия способствуют сплочению воинских коллективов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен