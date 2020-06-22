Весенние призывники пополнили ряды РВСН

https://static.news.ru/photo/6c42b152-b493-11ea-a530-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Весенний призыв-2020 пополнил ряды Ракетных войск стратегического назначения двумя тысячами новобранцев. Молодые люди прибывали из всех регионов страны. При этом, согласно данным Министерства обороны, комиссии распределяли срочников по территориальному принципу. Благодаря этому многие ребята будут служить рядом со своими регионами проживания.

Представители военного ведомства обратили внимание, что все правила, введенные из-за пандемии коронавируса, сохраняются. Речь идет о необходимых мерах профилактики здоровья личного состава и дезинфекции помещений, а также о 14-дневном карантине солдат, прибывших в воинские части для несения срочной службы. По истечении двухнедельного наблюдения новобранцев отправят проходить программы общевойсковой подготовки.

Как и прежде, на сборных пунктах солдаты получают комплект формы по сезону, банковскую карту и сим-карту с удобным тарифом для связи с родными. Также бойцам выдают сумки-несессеры с предметами личной гигиены: бритвенными принадлежностями, дезодорантом, маникюрным набором, расческой и т.д. В воинских частях солдат распределяют в казармы, оборудованные и укомплектованные всем необходимым – кроватями с удобными матрасами, душевыми кабинами, стиральными машинами.

Организацией армейского питания уже несколько лет занимаются профессиональные повара гражданских предприятий, поэтому на солдат больше не перекладывается нагрузка по работе на кухне. Кормят в воинских частях по принципу шведского стола: бойцы могут выбирать позиции из нескольких супов, мясных и рыбных блюд, гарниров и салатов. Кроме того, в некоторых столовых оборудованы салат-бары с нарезкой из свежих и консервированных овощей. Именинников месяца повара поздравляют пиццей, сытными пирогами, сладкой выпечкой, фруктами и конфетами. Также один или два раза в месяц для солдат устраивают День национальной кухни, посвященный кулинарным традициям той или иной страны.

Чтобы армейская адаптация новобранцев была более мягкой, с молодыми людьми работают специалисты. В Бурятии психологи совместно с социологами проводят первичное и углубленное изучение личных характеристик бойцов. Для этого им устраивают тесты и специальные тренинги: «Первое впечатление», «Цвет эмоций», «Три степени доверия» и другие. По мнению экспертов, подобные мероприятия способствуют сплочению воинских коллективов.