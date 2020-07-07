Верзилову предъявили обвинение по делу о втором гражданстве

https://static.news.ru/photo/15362a12-c04e-11ea-aee8-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову следователи предъявили обвинение по делу о втором гражданстве. С таким заявлением выступил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В данный момент ему предъявляют обвинение по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»), — цитирует его ТАСС.

По данным сотрудников правоохранительных органов, помимо российского паспорта, у издателя имеется гражданство Канады. Оно числится за ним с 2005 года. Теперь виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

В апреле 2020 года Верзилова арестовали за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов. Он был задержан сотрудниками полиции ОМВД по Басманному району города. Активиста обнаружили во время патрулирования в Хохловском переулке.

Как ранее информировал NEWS.ru, Мосгорсуд признал законным арест Верзилова за ругань матом.