Вернувшимся из-за границы россиянам начали массово выписывать штрафы

https://static.news.ru/photo/f8e5c38a-f1d1-11ea-bb4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после заграничного отпуска. Как напомнили в Роспотребнадзоре, туристы по возвращению домой обязаны в течение 3-х дней сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и загрузить его результат на сайт госуслуг. Однако некоторые граждане в силу разных причин не проходят обследование.

На днях Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал жительницу посёлка Рефтинский за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19. Женщина, вернувшаяся с турецкого побережья, должна заплатить 15 тысяч рублей, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего, по данным ведомства, с 1 августа 2020 года протоколы составлены на 118 жителей Свердловской области, нарушившим установленный порядок прохождения тестирования. Еще 187 нарушителей разыскиваются, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленогорский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя города, который не разместил в установленные срок на портале Госуслуг результаты своего теста на коронавирус. Мужчина вернулся в Россию из-за рубежа и должен был в трёхдневный срок опубликовать на портале результаты лабораторных исследований. Он это срок пропустил и был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Всего со 2 августа в Северной столице составлен 101 протокол в отношении прибывших из-за границы россиян.