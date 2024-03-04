Надеждину окончательно отказали в регистрации кандидатом на выборах Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты РФ

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Решение об этом вступило в силу.

Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение один из судей коллегии.

Верховный суд РФ 26 февраля отклонил апелляционную жалобу политика Бориса Надеждина. Он оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.

Суд отклонил иск Надеждина и 21 февраля. Политик трижды подавал иски в данную инстанцию. После этого он уехал из страны. По мнению политолога Алексея Макаркина, отъезд политика связан с тем, что Надеждин не хочет обострять отношения с властью.

При этом Макаркин уверен, что политическая жизнь Надеждина не закончилась, несмотря на отъезд из России. По его словам, кампания Надеждина показала, что у него есть достаточно сторонников. Макаркин не исключил, что политик будет баллотироваться на выборы в Мосгордуму осенью.

8 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах главы государства, признав недействительными 9,1 тысячи подписей из почти 105 тысяч. Допустимый брак в количественном выражении не должен превышать 5,25 тысячи подписей.