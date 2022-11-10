Ведущий отказался оценивать отступление из Херсона из-за уголовных рисков Телеведущий Норкин не дал оценку отступлению из Херсона в связи с риском нарушить закон

Фото: Министерство обороны РФ

Телеведущий НТВ Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» не стал говорить о своем отношении к отступлению российской армии из Херсона, сославшись на законодательство. Он призвал телезрителей не ждать его оценки происходящего и объяснил это двусмысленностью ситуации.

Если я поддерживаю это решение [о выводе войск] и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ. <...> Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение <...>, это публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, — рассудил он.

Норкин добавил, что в тюрьму попадать не хочет, поэтому предложил сначала посмотреть телесюжет, а затем выслушать приглашенных экспертов.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.