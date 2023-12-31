Ведущая программы «Время» умерла в 82 года Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщает Первый канал. Она проработала на ТВ более 20 лет, вела программу «Время», принимала участие в «Голубых огоньках». О причине смерти Зименковой не сообщается.

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. <...> В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ. Вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки», и еще многие другие популярные передачи, такие как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце», — говорится в сообщении.

В свою очередь телеведущий Дмитрий Борисов в своем Telegram-канале написал, что прощание с Зименковой состоится 2 января в храме на Фестивальной улице. Он также указал, что женщина долго болела, а ранее умер сын, которого она пыталась лечить «от зависимости».

Галина Зименкова родилась в 1941 году в Казани, окончила Казанское театральное училище и режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Н. К. Крупской. Первоначально работала на радио в Казани, позднее переехала в столицу. Кроме того, она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.

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