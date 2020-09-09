ВЦИОМ: треть граждан РФ считают, что отношения Москвы и Минска ухудшились

https://static.news.ru/photo/00901bf4-f27b-11ea-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Каждый третий опрошенный житель РФ отметил тенденцию к ухудшению отношений между Москвой и Минском. Данный показатель увеличился на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019-м, заявили представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как и в январе 2019 года, половина россиян считают, что отношения между странами остаются прежними (49%). Тенденцию к ухудшению наблюдают 32% россиян (+10 п. п. с января 2019 года), а к улучшению — 8% ( 6 п. п.) <...> О создании союзного государства Белоруссии и России знает более половины россиян — 57%, что на 8 п. п. больше, чем в начале прошлого года, причем каждый седьмой сообщает, что хорошо информирован об этом (16%), — говорится на официальном сайте ВЦИОМ.

В ведомстве отметили, что около половины граждан РФ (43%) полагают, что Союзное государство как объединение РФ и Белоруссии не нужно, однако необходимо просто сохранять добрососедские отношения с Минском. При этом 22% респондентов отметили важность союза РФ и РБ на равных договорённостях. За присоединение соседней республики к РФ в качестве одного или нескольких регионов поддержали 17% участников исследования. Опрос проведён среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Договору о Союзном государстве в этом году исполнится уже 21 год. Однако из амбициозного проекта, призванного объединить российскую и белорусские экономики, реализовано пока немного. Граждане обеих стран могут беспрепятственно пересекать государственную границу (не считая ситуаций, вроде нынешней, связанной с пандемией), и, пожалуй, это единственное заметное для простого населения достижение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко, похоже, решил окончательно оставить попытки налаживания отношений с Западом и полностью переключиться на Россию. 8 сентября белорусский президент дал интервью представителям российских государственных СМИ, в очередной раз высказавшись об угрозе со стороны Европы и США и подчеркнув необходимость продолжения работы в рамках Союзного государства. Проблема, однако, в том, что в последние годы основным препятствием для интеграции является позиция самого Лукашенко.