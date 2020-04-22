ВЦИОМ: почти 60% россиян не надеются на помощь государства в сложный период

https://static.news.ru/photo/da7a004c-847f-11ea-b7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 58% жителей России считают, что скорее всего не получат поддержку от государства и местных органов власти в случае наступления сложного материального положения. Об этом сообщил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин.

Опрос был проведён в три этапа среди 1,6 тысячи респондентов с 16 марта по 1 апреля. Примерно 78% опрошенных заявили, что рассчитывают на помощь родственников, 62% — друзей, 42% — коллег по работе, 38% — работодателя, передаёт ТАСС.

На помощь банков и других финансовых организаций надеются лишь 19% россиян, а на помощь государства и местных органов власти — 16%.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.