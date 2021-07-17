Вассерман спрогнозировал скорую отмену пенсионной реформы

Анатолий Вассерман назвал поправки в закон о пенсионном обеспечении, разрешающие некоторым гражданам выходить на отдых раньше наступления пенсионного возраста, первым шагом к отмене пенсионной реформы. Интеллектуал назвал такое решение компромиссным, пишет URA.RU.

Поправки, о которых идёт речь, вступят в силу с 1 января 2022 года. В этом случае граждане предпенсионного возраста, оставшиеся без работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штатов со стажем 20–25 лет, могут уйти на пенсию на два года раньше.

Это компромисс между теми авторами повышения пенсионного возраста, которые связаны с правительством, и теми в правительстве, кто уже понимает, что это ошибка. И я думаю, что этот компромисс долго не продержится, авторов этого самого повышения пенсионного возраста в итоге дожмут, — так объяснил позицию законодателя журналист.

Вассерман отметил, насколько важно поддержать тех, кто перед выходом на пенсию потерял работу.

Я считаю, что какие-то формы государственной защиты от безработицы в любом случае необходимы. И формат страховки от внезапной потери работы останется, даже когда появятся какие-то иные формы этой страховки, — заметил самый умный человек в стране.

Ранее сообщалось, что уровень бедности вырастет в восьми регионах России за счёт повышения пенсионного возраста. При этом численность экономически активного населения страны увеличится лишь на 4,6% к 2028 году.