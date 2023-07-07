Вассерман сообщил, что готовится к выписке из больницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман рассказал NEWS.ru, что готовится к выписке из больницы. Накануне сообщалось, что гроссмейстера «Своей игры» госпитализировали с диагнозом «сахарный диабет». По его словам, врачи не нашли у него ничего серьезного, сейчас он отлично себя чувствует.

Меня выпишут буквально через полчаса, час. На следующей неделе мне придется заехать в больницу, чтобы провести еще несколько анализов по другой диагностики. Как говорится: «нет здоровых, есть не дообследованные». Врачи меня отпустили, значит ничего серьезного у меня нет, чувствую себя хорошо, — поделился Вассерман.

Накануне депутат ГД подтвердил NEWS.ru факт своей госпитализации с диагнозом «сахарный диабет». В то же время он заявил, что речь идет не об экстренной госпитализации, а об обычной проверке..

Ранее президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузу выписали из больницы после того, как накануне он потерял сознание в университете в Кошта-де-Капарика. Португальский лидер признался, что прекрасно себя чувствует. По его словам, причиной обморока могло послужить падение давления. Он подчеркнул, что в больнице ему пришлось дважды сдать анализы. После того как португальскому лидеру полегчало, его выписали из медучреждения.