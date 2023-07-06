Вассерман подтвердил, что у него подозревают сахарный диабет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы РФ, публицист Анатолий Вассерман подтвердил в разговоре с NEWS.ru факт своей госпитализации с диагнозом сахарный диабет. В то же время он заявил, что речь идет не об экстренной госпитализации, а об обычной проверке.

Меня действительно госпитализировали, но не экстренно. Обычная проверка, сейчас все хорошо, чувствую себя лучше. Есть подозрения на сахарный диабет, будут проводить анализы, — рассказал Вассерман.

Поводом для комментария стала информация Telegram-каналов, согласно которой Анатолий Вассерман был госпитализирован с осложнениями из-за сахарного диабета. Сообщалось, что депутат самостоятельно поехал в больницу, где ему сказали, что «есть некое воспаление, но не критичное».

Ранее президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузу выписали из больницы после того, как накануне он потерял сознание в университете в Кошта-де-Капарика. Португальский лидер признался, что прекрасно себя чувствует. По его словам, причиной обморока могло послужить падение давления. Он подчеркнул, что в больнице ему пришлось дважды сдать анализы. После того как португальскому лидеру полегчало, его выписали из медучреждения.