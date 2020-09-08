Вассерман назвал справедливым приговор Ефремову

https://static.news.ru/photo/613c1436-f1ee-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, оценил публицист Анатолий Вассерман. Он предположил, что артист выйдет на свободу по УДО.

Ощущение несправедливости приговор у меня не вызвал. Ефремов наказан не только за своё преступление, но и за последующую глупость, — цитирует его «Экспресс-Газета»

Вассерман предположил, что наказание могло быть мягче, если бы Ефремов «не связался» с адвокатом Эльманом Пашаевым. По его словам, актёр мог бы отделаться сроком в колонии-поселении.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, лишил на три года права управлять автомобилем, а также обязал выплатить одному из потерпевших по делу 800 тысяч рублей. Защита артиста намерена обжаловать этот вердикт.

Ранее NEWS.ru писал, что приговор Ефремову прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он раскритиковал работу Пашаева и предположил, что Ефремов мог получить гораздо меньший срок, если бы прибег к услугам другого адвоката. Этой же точки зрения придерживается и телеведущая Ксения Собчак.