Вакханалия продолжится: Хайцеэр о запрете сесть за руль после корвалола

Решение Верховного суда РФ запретить садиться за руль после корвалола подтвердило то, что являлось проблемой для многих водителей, когда они принимали так называемые психотропные вещества и не имели права управлять автомобилем, хотя на самом деле важна концентрация препарата в организме, а не сам факт его наличия в таблетке, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

На самом деле, важна концентрация этого вещества в организме, влияет ли она на психофизическое состояние человека или нет. Это действительно становится важным элементом коррупционной составляющей, когда очень часто инспектор на дороге начинает задавать наводящие вопросы человеку: как он себя чувствует, а не болит ли голова, а что он сегодня принимал. А люди, на самом деле, не знают, какие вещества содержатся в таблетке. Заболела голова — принял, заболел чем-то — ещё одну таблеточку выпил, и действительно сознание не изменяется. Поэтому, скорее всего, после постановления ВС такая вакханалия будет продолжается в усиленном порядке, — отметил спикер.

ВС РФ отклонил иск мужчины, лишённого водительских прав после того, как управлял автомобилем, приняв перед этим корвалол. В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД, медицинское освидетельствование показало наличие у него в крови следов психотропного вещества.

Согласно материалам дела, полиция остановила водителя, когда он не пропустил пешеходов. Его направили на медосвидетельствование, которое выявило в крови следы психотропного вещества фенобарбитала из группы барбитуратов. Так как процедура не устанавливает минимальный порог психотропного вещества, мужчина был лишён прав.

После этого он обратился в Верховный суд РФ, где попытался оспорить пункты порядка освидетельствования. По его словам, психотропные вещества могут использоваться в медцелях по назначению врача и в лекарствах, доступных для свободного приобретения. Он заявил, что отказ учитывать цели приёма лекарства и концентрацию вещества противоречит конституционному праву на охрану здоровья и медпомощь.

Верховный суд отклонил иск. В судебном заключении сказано, что законодательство запрещает управление транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, независимо от его причины. Также в суде напомнили, что инструкция к лекарственным препаратам должна предупреждать о возможном влиянии на способности к вождению автомобиля.