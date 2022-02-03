Верховный суд запретил садиться за руль под корвалолом

Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, лишённого водительских прав после того, как управлял автомобилем, приняв перед этим корвалол. В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД, медицинское освидетельствование показало наличие у него в крови следов психотропного вещества. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, полиция остановила водителя, когда он не пропустил пешеходов. Его направили на медосвидетельствование, которое выявило в крови следы психотропного вещества фенобарбитала из группы барбитуратов. Так как процедура не устанавливает минимальный порог психотропного вещества, мужчина был лишён прав.

После этого он обратился в Верховный суд РФ, где попытался оспорить пункты порядка освидетельствования. По его словам, психотропные вещества могут использоваться в медцелях по назначению врача и в лекарствах, доступных для свободного приобретения.

В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов, — отметил истец.

Он заявил, что отказ учитывать цели приёма лекарства и концентрацию вещества противоречит конституционному праву на охрану здоровья и медпомощь.

Верховный суд отклонил иск. В судебном заключении сказано, что законодательство запрещает управление транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, независимо от его причины. Также в суде напомнили, что инструкция к лекарственным препаратам должна предупреждать о возможном влиянии на способности к вождению автомобиля.