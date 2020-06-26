В золотодобывающей компании назвали законным отстрел медведей на её прииске

https://static.news.ru/photo/fff8d46c-b7c7-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Отстрел медведей на золотых приисках в Бурятии в горнодобывающей компании «Селигдар» считают законным.

Ранее сообщалось, что в последнее время в районе приисков компании было убито около десятка медведей. Как рассказал «Ридусу» начальник отдела компании по связям с общественностью Владимир Репин, отстрел хищных животных был абсолютно законным, поскольку медведи разрушали жилые и производственные строения, не боясь ни людей, ни собак.

Руководитель предприятия А. С. Жигун официально обратился в Бурприроднадзор с просьбой дать разрешение в виде лицензии на отстрел опасных животных, — цитирует его издание.

Репин добавил, что разрешения на отстрел были получены законно. Он также заявил, что претензий в адрес руководства артели от надзорных органов не поступало.

Более того, он опроверг информацию, что медведи были привлечены несанкционированной свалкой на территории приисков. Репин считает это сезонной активностью диких животных.

Как писал NEWS.ru.рабочие прииска «Сининда-1», которые добывают золото в Северобайкальском районе, рассказали, что в расправе над медведями виновен исполнительный директор артели Алексей Жигун. По их мнению, вместо того чтобы вывозить отходы, он пригласил охотника. Репин отмёл и эти обвинения в адрес Жигуна.