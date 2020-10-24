В ЗАГС рассказали о самых необычных именах новорождённых в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ce1e0a82-15de-11eb-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сотрудники ГУ ЗАНС Московской области перечислили самые необычные имена, которые родители давали новорождённым.

Среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира, а среди мальчиков — Иссак-Ньютон, Астрэй и Путислав.

При этом самыми востребованными именами в Подмосковье остаются Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.

В общей сложности в Московской области с начало года на свет появились свыше 60 тысяч детей. Из них летом родились более 21 тысячи, что на две тысячи больше, чем летом 2019 года, передаёт РИАМО.

Ранее NEWS.ru писал, что за первые шесть месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано более 3,6 тыс. актовых записей по перемене имени.