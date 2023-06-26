В Ялте задержали двух людей, готовивших диверсии на военных объектах Крыма ФСБ задержала двух жителей Ялты по подозрению в подготовке диверсий и терактов в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Ялте двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсионно-террористических актов на военных объектах в Крыму, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства. Также в ФСБ рассказали, что задержанные предлагали украинским спецслужбам фотографии и видео военных объектов на территории полуострова.

Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. <...> Указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил РФ в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории Республики, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ведомстве уточнили, что задержанными оказались 40-летний и 43-летний жители Ялты. Они также передавали информацию СБУ о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

Ранее в Амурской области сотрудники ФСБ задержали уроженца Львовской области, подозреваемого в отправке денег для нужд ВСУ. Кадры задержания были опубликованы в Сети. Мужчина переводил деньги для закупки дронов-камикадзе и прочей военной техники для украинских военных. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.