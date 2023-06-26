На Амуре задержали украинца, переводившего деньги ВСУ ФСБ задержала жителя Амурской области, переводившего деньги ВСУ

Фото: НАК

В Амурской области сотрудники ФСБ задержали уроженца Львовской области, подозреваемого в отправке денег для нужд ВСУ, кадры с моментом задержания были опубликованы в Сети. Уточняется, что мужчина переводил деньги для закупки дронов-камикадзе и прочей военной техники для украинских военных. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области, гражданина России, проживающего на территории Амурской области, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России, — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый в спонсировании ВСУ мужчина более 10 раз переводил средства ВСУ для приобретения дронов, амуниции и военной техники. Впоследствии закупленное использовалось в борьбе с военнослужащими ВС РФ, отметили в ФСБ. Задержанному грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Амурской области был арестован работник Российских железных дорог, находящийся под подозрением в финансировании Вооруженных сил Украины. Его обвиняют в том, что он в тайне перечислял средства в пользу ВСУ при помощи банковской карты. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.