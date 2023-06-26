Арестован машинист РЖД, подозреваемый в финансировании ВСУ SHOT: в Амурской области машинист со своей карты переводил деньги ВСУ

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

В Амурской области был арестован работник Российских Железных Дорог (РЖД), находящийся под подозрением в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал SHOT. Его обвиняют в том, что он в тайне перечислял средства в пользу ВСУ при помощи банковской карты.

Уточняется, что 47-летний Остап Демчук с периода с сентября до января систематически осуществлял финансовые трансферты со своего банковского счета, которые направлялись для нужд ВСУ. В отношении него было начато уголовное преследование по обвинению в государственной измене.

Теперь Демчуку грозит наказания от 12 лет тюремного заключения до пожизненного заключения.

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