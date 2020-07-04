В ВШЭ назвали «хулиганством» результаты опроса об уровне желаемого дохода

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Участники недавно проведённого опроса, рассказавшие о желаемом среднем доходе, могли попросту солгать интервьюерам, считает доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Это какое-то лукавство некое. Когда к вам приходят интервьюеры, спрашивают, а вы решили просто схулиганить. Я думаю, что это классическое хулиганство. Есть ещё момент. У кого-то есть какое-то подсобное хозяйство, тот же огородик. Респонденты не учитывают этот доход, который на самом деле существует. Он существует в виде некоторого отсутствия трат. Потому что вы вышли по утреннему солнышку в свой огород, собрали огурчики, помидорчики, вы не поехали на рынок, вы не тратите эти деньги. Кроме того, жилищно-коммунальные услуги, скажем, в тех же самых сёлах, (отличаются. — NEWS.ru), — заявил Смирнов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сложившаяся дифференциация в ответах граждан может быть из-за отсутствия в России типовых семей.

У нас две семьи, живущие в соседних квартирах, предположим, по три человека, они могут быть абсолютно разными. Например, у одних квартира давно в собственности, у них решены абсолютно все проблемы. А напротив квартира может быть в ипотеке, людям надо выплачивать кредит, поэтому запросы абсолютно разные. Отсюда такая большая дифференциация. Или человек с хронической болезнью в семье — сразу большие расходы на лекарства, на врачей, на реабилитацию, — подчеркнул доктор экономических наук.

Как писал NEWS.ru, россияне назвали желаемым средним доходом для семьи из трёх человек, в которой два работающих взрослых, 85,7 тысячи рублей в месяц. В то же время семейный бюджет в размере более 120 тысяч устроил бы 22% опрошенных, сумму от 90 до 120 тысяч считают приемлемой 21% респондентов, а доход в 60–90 тысяч рублей — 22%.

Примечательно, что самые высокие запросы наблюдаются у жителей Центрального, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного округов. Такие данные привёл холдинг «Ромир».

Социологический опрос был проведён в июне, в нём приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет, проживающих во всех типах населённых пунктов всех федеральных округов страны. Им был задан вопрос, сколько денег нужно семье из трёх человек, проживающей в их населённом пункте, для «нормальной жизни».

Вместе с тем, в то время как желаемый семейный доход увеличился, зарплатные ожидания россиян на фоне пандемии коронавируса, наоборот, снизились.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году россияне считают нормальной для обычного работника среднюю заплату в размере 59 тысяч рублей. В 2019 году они хотели бы получать 66 тысяч.