В Волгограде заявили о нехватке мест для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0be7e690-ccff-11ea-96be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В волгоградских больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает «Волгоград онлайн», ссылаясь на источники в местных медучреждениях. По их данным, из-за нехватки мест пациентов везут в больницы соседних городов или оставляют на амбулаторном лечении.

Информацию подтвердили в региональном оперштабе. По его данным, для лечения инфицированных коронавирусом жителей задействован весь коечный фонд региона.

Как сообщает лабораторный центр Роспотребнадзора, за минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в Волгоградской области увеличилось на 91 и достигло 8431.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5848 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 795 038 жителей России. За время пандемии в РФ от коронавируса вылечились 580 330 человек, скончались от инфекции 12 892 пациента.