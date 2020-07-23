В Волгограде заявили о нехватке мест для пациентов с COVID-19

В волгоградских больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом.
Об этом
Информацию подтвердили в региональном оперштабе. По его данным, для лечения инфицированных коронавирусом жителей задействован весь коечный фонд региона.
Как сообщает лабораторный центр Роспотребнадзора, за минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в Волгоградской области увеличилось на 91 и достигло 8431.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5848 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 795 038 жителей России. За время пандемии в РФ от коронавируса вылечились 580 330 человек, скончались от инфекции 12 892 пациента.
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