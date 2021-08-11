В «Векторе» оценили летальность «йота»-штамма коронавируса

Новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» прокомментировал публикации о высоком риске летального исхода при заражении «йота»-штаммом коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации medRxiv о новом штамме говорится, что риск смерти при заражении увеличивается для людей в возрасте от 45 до 64 лет на 46%, для пациентов от 65 до 74 лет — на 82%, а для людей старше 75 лет — на 62%. В «Векторе» подчеркнули , что для возрастной категории от 65 до 74 лет речь идёт об увеличении не до 82%, а на 82% — то есть в 1,8 раза.

Кроме того, учёные обратили внимание, что американские исследователи давали оценку летальности на основании моделирования. Соответственно, эти данные могут расходиться с реальностью.

Также в «Векторе» сообщили, что случаев заражения «йота»-штаммом COVID-19 в России не отмечено и предпосылок к его распространению нет.

Новый штамм выявили в Нью-Йорке. По сравнению с другими мутациями он передаётся на 25% быстрее. Новый штамм более патогенный, он может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.