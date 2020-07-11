В Тегеране взрыв газа разрушил часть жилого дома

https://static.news.ru/photo/58ae7312-c3aa-11ea-b3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Взрыв газа в подвале двухэтажного жилого дома в столице Ирана привёл к частичному разрушению здания, один человек пострадал.

Об инциденте сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на Службу пожарной безопасности Тегерана. Отмечается, что один из жильцов дома получил сильные ожоги и был госпитализирован. Район оцепили армейские подразделения.

В связи с тем, что дом старый, существовала вероятность его обрушения, чего, к счастью, не произошло, — цитирует агентство сообщение спасателей.

Пожарные нашли в подвале здания газовые баллоны. По их версии, пострадавший мужчина неаккуратно работал с ними, что и привело к взрыву.

Как писал NEWS.ru, экстренные службы сообщили о пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. По данным спасателей, в результате ЧП погиб один человек.