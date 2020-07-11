В Тегеране взрыв газа разрушил часть жилого дома

Взрыв газа в подвале двухэтажного жилого дома в столице Ирана привёл к частичному разрушению здания, один человек пострадал.
Об инциденте
В связи с тем, что дом старый, существовала вероятность его обрушения, чего, к счастью, не произошло, — цитирует агентство сообщение спасателей.
Пожарные нашли в подвале здания газовые баллоны. По их версии, пострадавший мужчина неаккуратно работал с ними, что и привело к взрыву.
Как писал NEWS.ru, экстренные службы сообщили о пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. По данным спасателей, в результате ЧП погиб один человек.
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