Собянин поможет сервисам аренды электросамокатов

В Москве начался сезон проката самокатов. Как сообщили изданию «Москва 24» в пресс-службе департамента транспорта, в этом году жителям столицы будет доступно не менее 10 тысяч единиц этого удобного вида транспорта.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в настоящее время в столичном кикшеринге насчитывается семь операторов и пять тысяч электросамокатов. В этом году власти планируют и дальше развивать экологичный городской транспорт.

По распоряжению Сергея Собянина, правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие, — сказал Ликсутов.

Сезон проката велосипедов начнётся во вторник, 6 апреля.

Ранее Ликсутов сообщал, что в столице решили открыть новый сезон проката почти на месяц раньше, в прошлые годы сезон начинался в конце апреля.

В 2020 году во время пандемии москвичи совершили рекордное количество поездок на велосипедах и самокатах — почти восемь миллионов.

МВД России разъяснило правовой статус владельцев электросамокатов применительно к ПДД. Если двигатель их устройства превышает мощность 250 Ватт, то такой самокат считается мопедом, поэтому райдер должен иметь права категории М. При этом, если человек едет на электросамокате мощностью менее 250 ватт, то он считается пешеходом и наказывается за нарушения как пешеход, сообщал NEWS.ru.