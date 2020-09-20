В столице сообщили о резком росте числа ДТП с велосипедистами-курьерами

https://static.news.ru/photo/16475c2c-fb55-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в 2020 году резко выросло число ДТП с участием велосипедистов — в 2019 году таких аварий было на 37% меньше.

Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. По его данным, в 2020 году количество погибших в ДТП с участием велосипедистов возросло на 33%, раненых — на 38%.

В ведомстве отметили, что 75% всех велосипедистов составляют курьеры служб доставки готовой еды. При этом в департаменте подчеркнули, что многие из них «не всегда знают правила дорожного движения». В связи с этим столичные власти разработают специальные памятки, в которых курьеры-велосипедисты смогут узнать, как избежать аварий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Зеленограда начала уголовное делопроизводство после того, как курьер службы доставки Delivery Club вместе со своим знакомым напал на несовершеннолетних.