https://static.news.ru/photo/d4f9350c-4d9d-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Череповца от Gorodche.ru/vk.com

Суд Ставрополя на 15 суток арестовал пранкера, который устроил эпатажную акцию в местном супермаркете. Он разделся до трусов, разлил по полу молоко и прокатился по луже.

Рядом с юношей девушка исполняла тверк, а под конец, когда молодой человек поднялся с пола, о его лицо размазали торт. Видео пранка разошлось по социальным сетям.

Однако правоохранительные органы сочли запечатлённое на нём мелким хулиганством.

Районным судом города Ставрополя молодым людям назначено наказание в виде административного ареста. Главное действующее лицо проведёт под арестом 15 суток, его помощники — 5 и 10 суток, — сообщили в региональном главке МВД.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, были задержаны несколько участников, которые жёстко подшутили над пассажирами метро, разыграв приступ, якобы вызванный коронавирусом.