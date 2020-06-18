В способность автомобиля защитить от влияния 5G верят 43% россиян

https://static.news.ru/photo/e32541a6-b0ae-11ea-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

43% россиян считают, что от 5G можно спастись в автомобиле. Больше всего (свыше 80% опрошенных) к такому мнению склоняются жители Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. При этом в центральных регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Тверской области, Татарстане количество таких людей крайне мало и не превышает 5% респондентов. Соответствующие данные, которые были получены в ходе социологического опроса, NEWS.ru предоставили аналитики НТИ «Автонет». В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 27 до 60 лет.

Несмотря на активную цифровизацию экономики страны, многие жители России убеждены, что технологии связи 5G опасны для здоровья и от них в принципе нужно как-то прятаться. Почему именно машина может стать таким местом, многие россияне отвечали, что она железная и мобильная, поэтому на ней можно уехать подальше от потенциального излучения, — отмечают эксперты.

Специалисты также отметили, что технологии связи 5G не несут никакой потенциальной опасности для организма человека. Чтобы случилось реальное влияние излучения на органы, необходимо стоять вплотную к вышке на протяжении нескольких дней. Негативный эффект будет примерно такой же, как и от сетей LTE или Wi-Fi, которые установлены повсеместно, утверждают они.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге начали продавать девайсы для «защиты» от 5G.