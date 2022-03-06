В СПЧ выступили с обращением в связи с ситуацией на Украине

В Совете при президенте по правам человека (СПЧ) считают, что ситуацию на Украине можно разрешить путём переговоров, соответствующее обращение от имени членов Совета на сайте организации опубликовал Николай Сванидзе. В заявлении также предлагается пересмотреть принятые в РФ поправки в УК и КоАП.

Мы, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, не выносим политических оценок и не делаем политических предложений, — уточняется в обращении.

По мнению членов СПЧ, военная операция в соседней стране влечёт тяжёлые последствия, в частности, для реализации прав человека. В заявлении приводятся в пример блокировки ряда СМИ и принятые поправки в УК РФ и КоАП. Правозащитники уверены, что данные нововведения следует пересмотреть.

Накануне папа римский Франциск сообщил, что Ватикан готов сделать всё ради достижения мира на Украине. Специально для этого он отправил в регион двух кардиналов. Также папа римский настаивает на прекращении военных действий, диалоге и уважении международных прав.