В СПЧ призвали не откладывать принятие закона о семейно-бытовом насилии Член СПЧ Кабанов: принятие закона о семейно-бытовом насилии нельзя откладывать

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Нельзя откладывать принятие закона о семейно-бытовом насилии, уверен член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. В разговоре с NEWS.ru правозащитник отметил, что, когда стоит вопрос о здоровье, в том числе и психическом, и жизни людей, необходимо как можно быстрее принимать меры. Он подчеркнул, что насилие и сталкеринг начали носить массовый характер и стали огромной проблемой в обществе.

Понятно, что закон будет рассматриваться. Но мне кажется, что когда стоит вопрос о здоровье и жизни людей, в том числе и психическом здоровье, то его нельзя откладывать. И насилие, и преследование сейчас являются огромной проблемой, они уже стали носить массовый характер, — высказался Кабанов.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина ранее заявила, что закон о семейно-бытовом насилии категорически нельзя принимать в Год семьи. На полях Петербургского международного юридического форума, трансляцию с которого вел телеканал «Россия 24», она выразила мнение, что это может нанести окончательный удар по институту семьи.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее предложила открыть в России центры помощи пострадавшим от домашнего насилия. Кроме того, по ее словам, нужно законодательно возвращать ответственность за насилие в семье и причинение вреда, которое не граничит с совершением преступления.