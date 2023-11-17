В СПЧ осудили призыв депутата поднять рождаемость за счет осужденных женщин Член СПЧ Меркачева: идея выпускать женщин из тюрьмы за рождение ребенка — странная

Фото: duma.gov.ru

Валерий Селезнев (в центре)

Идея «отпуска» для заключенных женщин, чтобы они беременели, кажется, мягко говоря, странной, заявила в беседе с NEWS.ru член СПЧ Ева Меркачева. Правозащитница задалась вопросом, что будет с психикой детей, которые родятся в тюрьмах. При этом она отметила, что право на отпуск имеют многие заключенные, но они им не пользуются.

В этот «отпуск» она по быстренькому должна найти себе партнера. Кого можно найти за такой период? Что это будет? И потом вернуться в тюрьму, родить, я так понимаю, в тюрьме, и дальше с ребенком там находиться. На мой взгляд, это выглядит безумно, — отметила Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что нахождение в тюрьме может сказаться на психике ребенка, потом он вырастет и будут отклонения от общих норм. По словам члена СПЧ, невозможно создать за решеткой приравниваемые к воле условия. Меркачева возмутилась, что женщину подталкивают, чтобы она, как животное, быстро кого-то нашла, без любви, привязанности и долгосрочной перспективы, а затем вернулась обратно за решетку.

Мне кажется, идея освобождать женщин, которые совершили нетяжкие преступления, была бы правильнее. Помогать их социализации, и они сами найдут себе человека, которого полюбят, сами создадут семью. Таким образом, будет естественным путем повышаться рождаемость. Дайте этим женщинам шанс, просто освободив их. Я считаю, тяжелая демографическая ситуация — повод для амнистии, — сказала Меркачева.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев в своем Telegram-канале сообщил, что в российских тюрьмах находится порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых сидит по нетяжким статьям, но при этом многие из них способны родить детей. По его мнению, государство может предложить им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого «отпуска» родила, остаток срока аннулируется.

Таким образом Селезнев отреагировал на инициативу сенатора Ольги Ковитиди, призывающей к введению уголовной ответственности за склонение женщины к аборту. Он назвал эту идею весьма сомнительной. По его словам, в результате этого станет меньше как семей, так и детей.