В СЖР ответили на идею запретить публикации в СМИ видео атак дронов Глава СЖР Соловьев: нужны критерии запрещенных видео с дронами и прилетами

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Бизнес-центр на проспекте Лихачева, поврежденный беспилотником

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии NEWS.ru призвал выработать четкие критерии, какие именно видео с дронами или местами «прилетов» предлагается запретить публиковать в СМИ и Интернете. Он отметил, что вопрос необходимо обсудить и сотрудниками СМИ, и юристам, и силовикам.

Нужны четкие критерии и над ними нужно поработать всем вместе - и юристам, и журналистам, и спецслужбам, — отметил Соловьев.

Члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, запрещающий публикации фотографий и видеозаписей с мест обстрела и атак дронов, рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, которые приводит ТАСС, запрет распространяется не только на СМИ, но и на пользователей Сети.

Сенатор подчеркнул, что законопроект предусматривает введение запрета на публикацию фото- и видеоматериалов, содержащих информацию о передвижениях и дислокации Вооруженных сил России, о военной инфраструктуре, а также о критически важных объектах. Также предлагается запретить публиковать данные об использовании средств ПВО, беспилотников и других спецсредств, позволяющие идентифицировать их местонахождение и тип.

Как сообщалось ранее, российским военным могут разрешить отключать связь в стране. С соответствующим предложением уже выступило Правительство России, оно было включено в стратегию развития отрасли связи.