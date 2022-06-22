В Союзе автостраховщиков отреагировали на желание ЦБ изменить тарифы ОСАГО Глава РСА Юргенс объяснил расширение тарифного коридора в ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расширение тарифного коридора в ОСАГО позволит продолжать начатый курс на либерализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за токсичные категории водителей, заявил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, это уже не первое расширение тарифного коридора и практика показывает, что все три года проведения реформы по индивидуализации тарифов цены на ОСАГО в среднем не росли.

Мы сейчас видим ряд категорий, убыточность по которым существенно превосходит ту цену, которую они платят за страховку, первыми среди них являются такси. Также мы проводим глубокий анализ ситуации с ОСАГО в регионах — там, где власти активно борются с мошенничеством, тариф снижается, средняя цена падает. В тех регионах, где растет мошенничество, ситуация обратная. Здесь такая же логика — жители одних регионов не должны доплачивать за других, — отметил Юргенс в комментарии для NEWS.ru.

Он напомнил, что на днях вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей при ремонте по ОСАГО, отражающие ситуацию с новыми ценами на запчасти. Рост составил 28,7%, это не означает, что пропорционально возрастет и стоимость страховки, но давление на тариф это определенно окажет.

Фото: Приложение к указанию Банка России

Банком России на основе актуализированного с 19.06.2022 Справочника средней стоимости запасных частей и последних статистических данных по ОСАГО были проведены актуарные расчеты по данному вопросу. Они показали необходимость внесения изменений в тарификацию по ОСАГО, в частности: расширение «тарифного коридора» базовых ставок страхового тарифа в обе стороны для общественного транспорта (автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи) — на 17,8%, для других категорий транспортных средств — на 26%.