В Совфеде прокомментировали идею объявить амнистию по лёгким статьям КоАП

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что отмена выписанных штрафов по лёгким статьям административного кодекса с точки зрения социальной значимости может стать реальной поддержкой, однако реализовать подобную инициативу довольно сложно.
Об этом он
Доходов не получишь, но и не получишь расходов, которые, по крайней мере, с тебя снимут. С точки зрения социальной поддержки это неплохо. В этой части каждое социальное решение неплохо, — заявил Рязанский.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по-прежнему считает необходимым провести амнистию ко Дню Победы. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
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