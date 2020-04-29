В Совфеде прокомментировали идею объявить амнистию по лёгким статьям КоАП

https://static.news.ru/photo/ab110854-ebd3-11e9-b657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что отмена выписанных штрафов по лёгким статьям административного кодекса с точки зрения социальной значимости может стать реальной поддержкой, однако реализовать подобную инициативу довольно сложно.

Об этом он сказал в беседе с изданием «Москва 24». По его словам, амнистия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне наверняка будет, но «по более серьёзным нарушениям». Отмена выписанных штрафов, возможно, позволила бы россиянам сократить доходы, однако это сложно реализовать.

Доходов не получишь, но и не получишь расходов, которые, по крайней мере, с тебя снимут. С точки зрения социальной поддержки это неплохо. В этой части каждое социальное решение неплохо, — заявил Рязанский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по-прежнему считает необходимым провести амнистию ко Дню Победы. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.