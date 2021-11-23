В Совфеде предложили ввести единые правила выдачи QR-кодов

QR-коды во всех регионах России должны выдаваться в соответствии с едиными правилами и критериями, такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передаёт РИА Новости. Ранее он заявил, что введение QR-кодов не противоречит Конституции РФ.

Должны быть выработаны единые правила выдачи QR-кодов по единым критериям, которые будут применяться во всех субъектах РФ, — сказал Клишас.

Ранее Клишас отметил, что Конституция допускает ограничение прав и свобод россиян федеральным законом в ряде случаев, в соответствии с чёткими критериями и «только в той мере, в какой это необходимо». Он сослался на на ч. 3 ст. 55, где речь идёт о защите здоровья граждан. Также сенатор уточнил, что в соответствии с ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, граждане могут подвергаться лишь ограничениям, обеспечивающим «должное признание и уважение прав и свобод других, удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Предполагается, что ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимы QR-коды. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, сертификат о вакцинации должен по важности для россиян приравниваться к паспорту.