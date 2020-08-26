В Совфеде указали Поповой на проблемы туристов со сдачей тестов на COVID-19

Член Совета Федерации Сергей Калашников попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову разъяснить приезжающим из-за границы вопросы, касающиеся сроков размещения результатов теста на коронавирус на портале госуслуг. Текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru.
Согласно постановлению ведомства, приезжающие граждане обязаны в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию успеть пройти тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить его результаты на сайте госуслуг.
По словам Калашникова, результаты тестов обычно предоставляются государственными медицинскими учреждениями по истечении трёх суток, в итоге они никак не могут быть вовремя размещены на портале. Также он отметил, что, по информации операторов госуслуг, при невозможности в срок предоставить результат теста, пройденного в государственных медучреждениях, необходимо обратиться за платной услугой в частные клиники.
В Москве и во многих регионах России уже несколько месяцев действует правило обязательного домашнего карантина не только для людей с COVID-19, но и для всех, у кого будут выявлены симптомы обычной простуды. Ограничения распространяются даже на тех, кто проживает совместно с больными ОРВИ. Обращает на себя внимание один момент — карантин будет оформлен, даже если тест на коронавирус был отрицательным.
Ранее NEWS.ru опубликовал расследование, почему российские тесты на наличие коронавируса систематически выдают ложный результат.
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