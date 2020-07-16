В Совфеде не поддержали перенос единого дня голосования

https://static.news.ru/photo/0a836a74-c76c-11ea-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал инициативу главы ЦИК Эллы Памфиловой перенести единый день голосования. Он уверен, что в этом нет необходимости.

При этом политик отметил, что готов обсудить варианты, передаёт РИА Новости.

Моя позиция не поменялась. В переносе голосования с сентября нет особой необходимости. Но обсуждать можно любые варианты, — сказал член Совфеда.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ЦИК Элла Памфилова назвала сентябрь самым неудачным месяцем для проведения выборов. По её словам, проведение плебисцита в течение нескольких дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования.

Некоторое время назад она предложила президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу Памфилова подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Ответа от главы государства не последовало.