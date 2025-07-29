В Совете по такси раскрыли нюанс работы мигрантов в сфере перевозок

Мигранты проходят верификацию для работы в такси, а также должны иметь патент, чтобы платить налоги, рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, комментируя идею запретить приезжим работать в сфере перевозок. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что на данный момент уже действует ряд ограничений, за счет которых иностранцам не так просто устроиться в такси.

Для мигрантов есть ряд ограничений, уже связанных с законодательством, потому что сегодня мигрант, который работает в такси, должен иметь водительское удостоверение национального образца, должен иметь патент, чтобы платить налоги, либо за него работодатель должен отвечать. Поэтому сегодня работать в такси мигранту на самом деле не так-то просто. Даже если вводится в регионах ряд ограничений, то существенного оттока мигрантов на самом деле не происходит, — пояснила Зарипова.

Эксперт также задалась вопросом, о каких именно мигрантах, которым хотят запретить работать в такси, идет речь. Она напомнила, что в Россию приезжают на заработки жители Белоруссии, Казахстана и Киргизии. По мнению Зариповой, важно уточнить, на кого будет распространяться подобный запрет, если он будет принят.

Очень много людей из разных государств у нас работает. Что касаемо стоимости такси, то на самом деле около 40 регионов уже приняли запрет на ограничение работы мигрантов в такси. И такие запреты действительно есть, наверное, года три назад уже начали потихоньку приниматься в регионах. И в тех регионах, которые сейчас принимают эти запреты, на самом деле большого коллапса на рынке такси не происходит, потому что к этому уже все привыкли, — добавила эксперт.

Ранее стало известно, что ЛДПР готова поддержать на федеральном уровне запрет для мигрантов работать водителями такси. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, инициатива вдохновлена аналогичным решением властей Санкт-Петербурга.