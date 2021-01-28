СМИ опубликовали видеорепортаж из «дворца Путина» в Геленджике

https://static.news.ru/photo/63ec9766-6212-11eb-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Так называемый дворец Путина в Геленджике находится на нулевом этапе строительства — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон».

Имя владельца объекта неизвестно, следует из материала журналистов Telegram-канала Mash.

Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства, — говорится в репортаже.

По словам строителей, возведение здания закончится примерно через пять-шесть лет. Авторы призвали владельцев «дворца» отозваться.

19 января Алексей Навальный опубликовал очередное «расследование». В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом он заявил, что названия помещений «аквадискотека» и «комната грязи» возникли из-за неверного перевода с английского, писал NEWS.ru.