В СК России захотели возбудить дела против пяти судей

Возбудить уголовные дела в отношении двух бывших и трёх действующих российских судей попросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Соответствующие представления были направлены в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

Рассмотрение представления председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 8 Видновского судебного района Московской области Бородиной Ирины Георгиевны по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено к рассмотрению на 20 сентября, — говорится на сайте ВККС.

В этот же день будут рассмотрены представления о возбуждении дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшей судьи Шатурского городского суда Московской области Юлии Давыдовой. В Воронежской области глава СК запросил наказание для судьи Людмилы Кoзиевой за ДТП, в котором тяжело пострадал человек. Также у BККС просят согласие на возбуждение дела о воспрепятствовании правосудию Ивана Стрeшенца — мирового судьи Керчи в отставке и о мошенничестве — в отношении бывшего судьи Волгограда Артура Дудникoва.

Отмечается, что на привлечение к ответственности судей, даже бывших, требуется получить разрешение ВККС.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных фактов казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны.