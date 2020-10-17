У следователей может появиться комплекс по определению эмоций человека

https://static.news.ru/photo/b8d2c754-115f-11eb-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ в ближайшее время может получить комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В России в настоящий момент создаётся несколько таких комплексов.

Был отобран программно-аппаратный комплекс, разрабатываемый в Санкт-Петербурге, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания, движения тела, — рассказал «Российской газете» Бастрыкин.

По его словам, на основании собранной таким образом информации можно будет выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы. С разработчиками уже достигнута предварительная договорённость о доработке системы для её использования в Следственном комитете.

Бастрыкин подчеркнул, что в СК внимательно следят за новейшими техническими разработками, которые могут повысить эффективность криминалистической деятельности. Так, например, уже рекомендовано к приобретению устройство российского производителя для восстановления информации из флеш-накопителей. Также у следователей вызывает интерес программное обеспечение для стенографирования речи сразу нескольких дикторов.

Конечно, это затратно. Но эпоха следственных портфелей и чемоданов уходит в прошлое, — резюмировал глава СК.

Как писал NEWS.ru, расследуя нашумевшее дело о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3, следователи выявили халатность в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина благодаря анализу содержимого его мессенджера. Как сообщил Александр Бастрыкин, полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлёкшей существенное увеличение размера причинённого вреда. Бастрыкин также отметил, что сейчас в СК РФ испытывают портативный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для извлечения цифровой информации как в лабораторных, так и в полевых условиях.