Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 21:31

Киев обвинили в «показухе» с судом над офицерами ВСУ

ТАСС: суды над офицерами ВСУ за потери под Харьковом были показухой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суды над офицерами ВСУ — бывшим командиром оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрием Галушкиным и экс-командиром 415-го отдельного стрелкового батальона Ильей Лапиным — за потери под Харьковом были показухой, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника, длившаяся несколько месяцев кампания в Киеве закончилась после того, как суд отпустил этих офицеров.

Галушкину не продлили действие меры пресечения. Уже 23 июля с него должны снять электронный браслет, и он выйдет из-под домашнего ареста. Лапина отпустили на поруки — его поручителем стал правозащитник Мустафа Найем, — объяснил источник.

Ранее двух генералов и одного полковника ВСУ задержали за халатность, которая привела к провалу обороны Харьковской области. По информации пресс-службы Государственного бюро расследований Украины, из-за решений и действий военачальников были потеряны позиции, личный состав и вооружение. После стало известно, что Печерский районный суд города Киева фактически отпустил на волю Галушкина и Лапина.

суды
ВСУ
потери
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совфед осенью пересмотрит правила аренды лесов
В Германии возмутились денежным подарком Мерца для Украины
«Биби ведет себя как безумец!»: Нетаньяху разозлил США своей политикой
Киев обвинили в «показухе» с судом над офицерами ВСУ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений СВО
Экс-участник The Hatters погиб в жутком ДТП под Петербургом
Полиция Болгарии нашла рекордную партию наркотиков в дипломатическом авто
В Госдуме ответили на вопрос о дате блокировки WhatsApp
Над российскими регионами перехватили еще девять дронов ВСУ
В Баку оценили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби
Вэнс поедет отдыхать в Великобританию и Шотландию вслед за Трампом
Раскрыта причина отказа ВСУ от танковых бригад
В Минторге США раскрыли, ответит ли Евросоюз на американские пошлины
ВСУ запустили на Москву 11-й беспилотник за день
В Баку объяснили неучастие в заседании Экономического совета СНГ в Москве
Новый фронт, старт битвы за Волчанск и Купянск: новости СВО вечером 20 июля
На Западе высмеяли тактическую «мудрость» Зеленского одной картинкой
Объявленный мертвым пенсионер «воскрес» через полчаса и задал один вопрос
Пытавшихся сжечь кошку в Махачкале отправили в центр содержания
Кот увязался за Кнайсль в русскую церковь
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.