Киев обвинили в «показухе» с судом над офицерами ВСУ ТАСС: суды над офицерами ВСУ за потери под Харьковом были показухой

Суды над офицерами ВСУ — бывшим командиром оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрием Галушкиным и экс-командиром 415-го отдельного стрелкового батальона Ильей Лапиным — за потери под Харьковом были показухой, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника, длившаяся несколько месяцев кампания в Киеве закончилась после того, как суд отпустил этих офицеров.

Галушкину не продлили действие меры пресечения. Уже 23 июля с него должны снять электронный браслет, и он выйдет из-под домашнего ареста. Лапина отпустили на поруки — его поручителем стал правозащитник Мустафа Найем, — объяснил источник.

Ранее двух генералов и одного полковника ВСУ задержали за халатность, которая привела к провалу обороны Харьковской области. По информации пресс-службы Государственного бюро расследований Украины, из-за решений и действий военачальников были потеряны позиции, личный состав и вооружение. После стало известно, что Печерский районный суд города Киева фактически отпустил на волю Галушкина и Лапина.